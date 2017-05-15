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29.05.17 | 16:37 НОВОСТИ | Архив новостей
«Башнефть» перенесла выплату дивидендов
Совет директоров «Башнефти» рекомендовал собранию акционеров не объявлять дивиденды за прошлый год по обыкновенным акциям. Это следует из документов компании. Дивиденды по ним будут выплачены в конце года «с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет и по результатам девяти месяцев».
Такое решение принято в связи с необходимостью «восстановления экономического потенциала переработки после аварии на установке гидрокрекинга летом 2016 года», сообщили «РБ» в «Башнефти». Также необходимы средства для повышения безопасности нефтеперерабатывающих объектов. Поэтому предполагается «существенно, на 15%, увеличить инвестиции в условиях сократившейся в прошлом году на 8,6% чистой прибыли».
«Ростехнадзор» в конце прошлого года выявил более 1,8 тыс. нарушений, устранение которых потребует от компании не менее 39 млрд рублей инвестиций. До конца года «Башнефть» «намерена устранить почти 45% нарушений, наиболее критичных с точки зрения обеспечения безопасности сотрудников и производственных объектов, чтобы в дальнейшем иметь возможность заниматься долгосрочным планированием дивидендных выплат в условиях приемлемого уровня рисков в области промышленной безопасности», пояснила пресс-служба компании.
«Ожидается, что совокупные выплаты по налоговой составляющей, благотворительности и дивидендам останутся на уровне прошлого года,— отметили агентству «Башинформ» в пресс-службе правительства региона. — Республика как крупный акционер «Башнефти» имеет своих представителей в совете директоров и осведомлена о необходимых затратах компании на ближайшие два квартала, на которые традиционно приходится пик затрат».
Автор: Ильдар АХИЯРОВ
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