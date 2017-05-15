«Башнефть» перенесла выплату дивидендов



Совет директоров «Башнефти» рекомендовал собранию акционеров не объявлять дивиденды за прошлый год по обыкновенным акциям. Это следует из документов компании. Дивиденды по ним будут выплачены в конце года «с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет и по результатам девяти месяцев».

Такое решение принято в связи с необходимостью «восстановления экономического потенциала переработки после аварии на установке гидрокрекинга летом 2016 года», сообщили «РБ» в «Башнефти». Также необходимы средства для повышения безопасности нефтеперерабатывающих объектов. Поэтому предполагается «существенно, на 15%, увеличить инвестиции в условиях сократившейся в прошлом году на 8,6% чистой прибыли».

«Ростехнадзор» в конце прошлого года выявил более 1,8 тыс. нарушений, устранение которых потребует от компании не менее 39 млрд рублей инвестиций. До конца года «Башнефть» «намерена устранить почти 45% нарушений, наиболее критичных с точки зрения обеспечения безопасности сотрудников и производственных объектов, чтобы в дальнейшем иметь возможность заниматься долгосрочным планированием дивидендных выплат в условиях приемлемого уровня рисков в области промышленной безопасности», пояснила пресс-служба компании.

«Ожидается, что совокупные выплаты по налоговой составляющей, благотворительности и дивидендам останутся на уровне прошлого года,— отметили агентству «Башинформ» в пресс-службе правительства региона. — Республика как крупный акционер «Башнефти» имеет своих представителей в совете директоров и осведомлена о необходимых затратах компании на ближайшие два квартала, на которые традиционно приходится пик затрат».