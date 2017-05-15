В Абзелиловском районе открыли памятник пограничникам

29.05.17 Сегодня - День военного автомобилиста Вооруженных сил России

29.05.17 Сегодня - День ветеранов таможенной службы России

29.05.17 Объем инвестиций в основной капитал в Башкирии составил 37,5 млрд рублей

29.05.17 Кабинеты, где уфимские выпускники напишут ЕГЭ , оснастят металлодетекторами

29.05.17 На хадж в Саудовскую Аравию намерены отправиться 600 паломников из Башкирии

29.05.17 Консолидированный бюджет Башкирии исполнен с профицитом в 9,5 млрд рублей

29.05.17 На борьбу с клещами и комарами в Уфе выделили 2,5 млн рублей

29.05.17 Ежегодный уфимский «Парад колясок» состоится в этом году 24 июня

29.05.17 МРОТ приравняют к прожиточному минимуму

29.05.17 В Уфе 1 июня состоится ярмарка вакансий для молодежи

29.05.17 На заправках «Башнефти» бензин подорожал на 20 копеек

29.05.17 В Уфе пройдет детский конкурс-фестиваль «Таланты Башкортостана»

29.05.17 Полиция задержала трех мошенниц, которые снимали «порчу» уфимцам

29.05.17 Власти Башкирии убрались в Парке лесоводов и посадили саженцы елей

29.05.17 Под Уфой леса обработали от вредителей