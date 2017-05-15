В Уфе спасатели вытащили мужчину из реки

Нетрезвый мужчина не смог самостоятельно выбраться из зарослей ивняка на реке Уфимке в Сипайлово и обратился за помощью к спасателям, сообщает Служба спасения 112 столицы.

Пострадавший позвонил в информационно-диспетчерский центр поздним вечером и сообщил, что он упал в реку и не может выбраться на берег. Точного местонахождения мужчина не знал, упомянув, что находится на реке неподалеку от озера Кашкадан. После этого его телефон отключился.

Прибыв на набережную Уфимки в Сипайлово, сотрудники поисково-спасательного отряда начали прочесывать береговую линию. Через полчаса они обнаружили мужчину в 20 метрах от берега в зарослях ивняка. С его слов, он пробыл там около двух часов. Пытался звонить друзьям, но никто на выручку не пришел.

Спасатели сопроводили мужчину до берега и передали бригаде «скорой помощи». Предположительно, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.