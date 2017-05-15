Citroen отзывает 30 тысяч автомобилей

Под добровольный отзыв попали модели C4 хэтчбек/DS4, реализованные с января 2011 по июнь 2016 года, сообщает Росстандарт.

У указанных авто трос замка на обшивке капота может оказаться недостаточным для нормальной эксплуатации. На них проверят и установят защиту, препятствующую коррозии и обеспечивающую надежное крепление троса.

Владельцев оповестят через рассылку или по телефону. Лично сверить VIN-код можно по списку, размещенному на сайте источника.