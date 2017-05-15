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29.05.17 | 15:08 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкортостане задержаны подозреваемые в крупном мошенничестве
Один из них представлялся высокопоставленным офицером правоохранительных органов.
По версии следствия, 46-летний мужчина, предложил своему 52-летнему знакомому схему мошенничества, в которой он будет играть роль генерала правоохранительных органов и за два миллиона рублей «поможет» заинтересованному лицу занять должность директора Белебеевского спиртоводочного комбината. Подельника он попросил подыскать кандидата на должность, что тот и сделал. Также подельник пообещал заинтересованному гражданину выступить в качестве посредника при передаче денег и организовал встречу.
В ходе встреч 46-летний злоумышленник заверил кандидата, что поможет тому стать директором комбината. Однако кандидат обратился к правоохранителям, после чего уже действовал по их указанию.
Днем 25 мая в одном из торговых центров Уфы посредник получил один миллион рублей для передачи псевдогенералу. После получения денег обоих подозреваемых задержали сотрудники УФСБ России по РБ совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД по РБ.
Дома у подозреваемых нашли комплекты форменного обмундирования с погонами подполковника и генерал-майора, поддельные удостоверения различных ведомств, в том числе и правоохранительных, а также наградные знаки.
Сейчас заведено уголовное дело, ведется следствие, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, сообщает следком республики.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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