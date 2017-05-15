"Синтетика" обошлась уфимцу в 3,5 года колонии

Ленинский райсуд столицы вынес приговор в отношении 35-летнего Павла Тимченко за незаконное хранение наркотиков, сообщает районная прокуратура.

В марте полицейские задержали уфимца, у которого при себе было 1,4 грамма синтетического наркотика. По словам злоумышленника, запрещенные вещества он планировал использовать лично.

Подсудимый признал вину. Ранее он был судим за угрозу убийством. Суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает прокуратура Ленинского района Уфы.