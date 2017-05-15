В Уфе осуждены два сотрудника угрозыска

Советский райсуд столицы признал 39-летнего бывшего начальника отдела угрозыска отдела полиции № 7 УМВД по Уфе Алексея Киреева и 33-летнего бывшего оперуполномоченного того же отдела Салавата Заманова виновными в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

В мае 2014 года полицейские задержали вора, укравшего 80 мобильных телефонов и ноутбук из магазина в торговом центре «Галле».

Стражи порядка изъяли краденое, но передали следователю для приобщения к уголовному делу лишь часть мобильных телефонов. Один ноутбук и четыре телефона стоимостью более 80 тысяч рублей они присвоили.

Злоумышленников задержали сотрудники управления собственной безопасности МВД республики. Свою вину подсудимые не признали. Суд приговорил их к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.