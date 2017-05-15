Житель Башкирии пропил кроликов друга

Злоумышленник похитил десятерых крольчат, продал их за 150 рублей, а деньги потратил на спиртное, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

На днях в деревне Кляшево Чишминского района в одном из домов местный житель пил спиртное вместе со знакомым.

Когда хозяин уснул, гостю захотелось еще выпить, а так как денег не было, набрал мешок трехмесячных крольчат в сарае и ушел.

Злоумышленника задержали в тот же день – к тому моменту он уже успел продать животных и пропить деньги.

Полицейские изъяли кроликов и вернут их владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело.