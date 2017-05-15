В Башкирии три района завершили сев

Аграрии Баймакского района завершили сев яровых культур еще вчера, сегодня к ним присоединились коллеги из Аскинского и Балтачевского районов, сообщает региональное министерство сельского хозяйства.

Всего по республике яровой сев проведен на площади 1,953 млн га. Это 90 процентов от плана. Прирост за последние сутки составил два процента.

Самые высокие темпы за предыдущий день были в Караидельском (+13 процентов) и Мишкинском (+11 процентов) районах.

Горох засеян на площади 36 тыс.га (101 процент от плана), овес – на 168 тыс.га (98 процентов от плана), ячмень – на 388 тыс.га (97 процентов), пшеница – на 667 тыс.га (98 процентов), сахарная свекла – на 50,3 тыс.га (98 процентов), подсолнечник – на 223,1 тыс.га (98 процентов).