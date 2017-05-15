В Уфе впервые состоится родительский форум

Впервые в Уфе состоится Республиканский родительский форум, посвященный Международному дню защиты детей. Он пройдет 1 июня в Доме Госсобрания-Курултая, сообщает пресс-центр парламента.

– Форум, который проводится по инициативе главы республики, должен активизировать участие родителей в обсуждении и принятии решений по совершенствованию образовательной политики, – рассказал председатель Госсобрания-Курултая Константин Толкачев. – На панельных дискуссиях планируется обсудить безопасность детей в интернете, ответственность родителей за воспитание, правовое регулирование в сфере защиты прав детей.

Хотелось бы, чтобы обсуждение тем форума продолжилось на площадках в районах в преддверии августовских педагогических совещаний, подчеркнул спикер.

Он также пригласил всех заинтересованных граждан направлять свои предложения по повестке и проекту рекомендаций в адрес оргкомитета.

– Все начинается с семьи, в то же время мы видим, что государство слабо вовлечено в эту сферу, – считает председатель оргкомитета по проведению форума, вице-спикер башкирского парламента Юмабика Ильясова. – Ответственность размыта между министерствами и ведомствами и зачастую ограничивается освоением бюджетных средств. А между тем нужна системная семейная политика, которая не ограничивается только выделением денег. Не зря глава республики в ходе прямой линии озвучил идею создания министерства семьи.

По ее словам, в Госсобрании создана рабочая группа по изучению причин детского суицида и профилактике насилия в отношении несовершеннолетних. Было налажено взаимодействие между законодателями, исполнительной властью, органами местного самоуправления, экспертами-практиками. "Мы почувствовали эффективность такой работы, когда вопросы решаются на одной площадке", заметила Ю.Ильясова.

Предполагается, что родительский форум будет проводиться в республике ежегодно.