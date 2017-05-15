Житель Уфы избил полицейского, не желая пускать его в квартиру

Он несколько раз ударил стража порядка в голову, причинив тому легкий вред здоровью.

В октябре к уфимцу по служебной необходимости зашел участковый, но пьяный хозяин категорически не хотел впускать его в квартиру и несколько раз ударил в голову.

Отягчающим обстоятельством суд признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Правда, смягчающими обстоятельствами для подсудимого стали частичное признание вины и положительные характеристики по месту жительства и с работы, сообщает Верховный суд республики.

Суд приговорил уфимца к трем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый был взят под стражу в зале суда.