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25.05.17 | 16:11 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе наркоторговца приговорили к 12 годам колонии
Кировский райсуд столицы признал 29-летнего Салавата Хаертдинова виновным по статьям «незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» и «незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».
В июне прошлого года уфимец неоднократно сбывал знакомой наркотики и был задержан после очередной передачи запрещенных веществ. Кроме этого, полицейские изъяли у него наркотики, которые он хранил при себе и по месту жительства.
Подсудимый частично признал вину. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Кировского района столицы.
Автор: Марат САТТАРОВ
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