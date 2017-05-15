В Учалинском районе состоится этно-фестиваль и состязание лучников

Сотни участников из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья соберет этно-фестиваль «Ай, Уралым, Уралым», который пройдет с 14 по 16 июля в Учалинском районе.

Он будет проходить на территории Нурузовского сельского поселения в окрестностях деревни Гадельшино, на территории древнего городища Бакшай. Это древнейшее святилище, возраст которого насчитывает более 6,5 тысяч лет. В рамках этно-фестиваля запланировано проведение этно-конкурса «Потомки Урал батыра», конкурсов этно-коллективов и мастеров-изготовителей национального костюма.

Одним из самых ярких событий мероприятия станет международный фестиваль конно-верховой стрельбы и стрельбы из традиционного лука «Мэргэн уксы». Заявки на участие в турнире на сегодняшний день подали более 100 лучников из регионов России и иностранных государств – Казахстана, Киргизии, Польши, Венгрии.

В третий день фестиваля будут организованы туристические выезды по маршрутам на гору Иремель, в комплекс "Ахуновские менгиры", пирамиды в селе Уразово, Яшмовую гору Богасты в деревне Наурузово. В программе этно-фестиваля «Ай, Уралым, Уралым» также предусмотрено проведение концертов с участием творческих коллективов, мастер-классов по жанровым направлениям, ярмарок народных промыслов и ремесел.