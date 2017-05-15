В Кумертау будет обновлен парк имени Юрия Гагарина

Почти 17 млн рублей будет направлено на обустройство парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Кумертау в этом году.

Парк для реконструкции выбрали интернет-голосованием сами жители города. В нем приняли участие 672 человека, из них более 90 процентов одобрили новый облик места отдыха.

Планируется благоустройство парка, реконструкция его зеленой зоны, высадка деревьев. Здесь установят новые скамейки и урны, построят новую дорожно-тропиночную сеть, пешеходные зоны, заменят освещение на энергоэффективные светильники. На месте существующей с советских времен сцены планируется обустройство новой.

В план по приведению в порядок попала и прилегающая территория спортивно-оздоровительного комплекса «Прометей» площадью более тысячи кв. метров – здесь обустроят спортивную площадку под открытым небом с уличными тренажерами и спортивным инвентарем для занятий воркаутом.

Финансирование будет осуществляться в рамках реализации партийного проекта, сообщает пресс-служба республиканского отделения «Единой России».