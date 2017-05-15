|
|
НОВОСТИ
24.05.17 10:10
В Башкирии за периоды ухода за инвалидами и пожилыми будут автоматически начисляться пенсионные баллы
23.05.17 15:05
Башкирия станет первым регионом по испытанию системы контроля за полетами беспилотников
23.05.17 13:37
Классики Башкортостана заняли пьедестал почета на Всероссийском турнире по греко-римской борьбе
|
25.05.17 | 09:28 НОВОСТИ | Архив новостей
В Кумертау будет обновлен парк имени Юрия Гагарина
Почти 17 млн рублей будет направлено на обустройство парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Кумертау в этом году.
Парк для реконструкции выбрали интернет-голосованием сами жители города. В нем приняли участие 672 человека, из них более 90 процентов одобрили новый облик места отдыха.
Планируется благоустройство парка, реконструкция его зеленой зоны, высадка деревьев. Здесь установят новые скамейки и урны, построят новую дорожно-тропиночную сеть, пешеходные зоны, заменят освещение на энергоэффективные светильники. На месте существующей с советских времен сцены планируется обустройство новой.
В план по приведению в порядок попала и прилегающая территория спортивно-оздоровительного комплекса «Прометей» площадью более тысячи кв. метров – здесь обустроят спортивную площадку под открытым небом с уличными тренажерами и спортивным инвентарем для занятий воркаутом.
Финансирование будет осуществляться в рамках реализации партийного проекта, сообщает пресс-служба республиканского отделения «Единой России».
Автор: Гузель НАБИЕВА
|
AHOHC
AHOHC
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
Равиль 2017-05-11 19:35:03
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
мимоход 2017-05-11 16:54:55
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
Читатель 2017-05-10 22:36:02
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
бывший силовик дзержинский 2017-05-10 14:42:58
Жители Уфы могут завести личный кабинет в ЕРКЦ
Мухаметзянова МГ 2017-05-08 21:08:32
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
Основная цель — не рейтинги, а качество жизни (Cоциум) 28.04.17 (09:50)
прохожий 2017-04-28 12:00:52
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Вьетнамцы хотят производить молоко в Башкирии
Андрей 2017-04-28 08:44:27
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Прагаторт 2017-04-24 13:32:35