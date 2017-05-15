Только в Башкирии и еще трех регионах ПФО малые партии представлены в парламентах

В Приволжском федеральном округе только в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии и Пермском крае есть представители малых партий в федеральном и региональном парламентах, заявил руководитель Нижегородского филиала фонда развития гражданского общества Евгений Семенов.

Оценку качественному состоянию партийно-политической системы России дал глава фонда Константин Костин, сообщает пресс-служба Нижегородского филиала фонда. Он сравнил количество партий в России (около 80) и в США (около 50) и отметил, что «с учетом численности населения обеспеченность россиян партиями из расчета на тысячу человек выше, чем американцев». Однако «большая четверка» российских партий в Госдуме представляет политические предпочтения более чем 80 – 85 процентов граждан страны. Все остальные партии делят между собой 15 – 20 процентов населения», - заметил эксперт.

По мнению К. Костина, имеет смысл вводить дополнительную систему «мягкой квалификации» в отношении партий, которые в течение трех избирательных циклов не участвуют в выборах. «Закрывать партии не нужно — можно просто переводить их в разряд общественных объединений», - предлагает глава ФоРГО.

«Наблюдение за региональными партийно-политическими процессами делает картину еще контрастнее», - прокомментировал предложение политолога Евгений Семенов. Он сообщил, что в большинстве регионов КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» представлены одним - двумя депутатами. «Есть регионы, где ЛДПР и «СР» вообще не имеют своих депутатов в региональном парламенте. Уровень их представительства в городских думах приблизительно такой же, что уж говорить о малых партиях», - заметил Семенов.