«Чистая Сакмара» благотворно повлияла на Гадельшу

Масштабная акция по улучшению экологической обстановки в прибрежных зонах реки Сакмара стала толчком к действию и на других водоёмах.



Большую работу провели экологи вместе с представителями минлесхоза республики, администрации Баймакского района и Сибайского сельсовета по уборке прилегающей территории к водопаду Гадельша.

– Участники санитарной очистки популярного у туристов местасобрали более пятисот кубов мусора, – говорит эколог района Галим Сафиуллин. – Территория очень захламлена. И это несмотря на то, что экологические субботники здесь проводятся регулярно.

Между тем один из крупных водопадов республики Гадельша в числе особо охраняемых природных территорий. Сейчас, когда открывается сезон отпусков и наша уникальная природа притягивает туристов со всей страны, огромная просьба ко всем, кто планирует побывать здесь – не засоряйте и не губите ее.

Освобождаются от мусора в эти дни также реки Ургаза и Таналык. Сегодня эстафета акции «Чистая Сакмара» передается жителям Первоиткуловского сельсовета. Всего в ней будут задействованы жители десяти сельских поселений Баймакского района. И это наибольшее количество. В Абзелиловском районе участвовали жители Кирдасовского поселения. По четыре сельсовета река Сакмара охватывает в Зилаирском и Хайбуллинском районах.

Напомним, решение о масштабной акции приняли на мартовской Всероссийской научно-практической конференции, прошедшей в столице Зауралья. Идея принадлежит жителю деревни Чингизово Баймакского района Файзрахману Усманову.