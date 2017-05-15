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24.05.17 | 15:46 НОВОСТИ | Архив новостей
Житель Башкирии воевал в Сирии за террористов
Сотрудники ФСБ задержали жителя Башкирии, который участвовал в боевых действиях в Сирии на стороне террористов и состоял в организации «Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар».
В Сирии 29-летний мужчина находился с 2014 по 2017 годы. Недавно пытался перебраться через границу Сирии и Турции, однако был задержан и доставлен в Россию.
Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело, сообщает ГТРК “Башкортостан”. Сейчас обвиняемый находится под стражей.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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