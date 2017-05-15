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24.05.17 | 14:49 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфимском районе скотник упал и проломил череп
Причинами несчастного случая стали неудовлетворительная организация производства работ и несоблюдение требований охраны труда на сельхозпредприятии, считают в Гострудинспекции по республике.
Установлено, что при раздаче сенажа коровам на ферме в деревне Камышлы, кормовая тележка, с которой проводилась раздача, резко тронулась с места, в результате чего мужчина упал на кормушку и получил ушиб головного мозга, перелом свода основания черепа, субарахноидальное кровоизлияние. Несчастный случай связан с производством, констатируют в ведомстве.
Виновные лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму более 190 тыс. руб.
Автор: Алмаз ГАЛИМОВ
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