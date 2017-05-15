Башкирские бадминтонисты привезли медали из Хорватии

Там проходил международный юниорский турнир по бадминтону «Adria Youth International 2017».

Башкирские бадминтонисты привезли медали с юниорского турнира «Adria Youth International 2017», который проходил в Хорватии. У девочек в возрастной группе до 13 лет Галина Мезенцева стала абсолютной чемпионкой, завоевав золотые медали в одиночном, парном и смешанном парном разряде. «Золото» турнира завоевали Виктория Григорьева и Алиса Швецова, выступавшие в парном разряде в возрастной категории до 15 лет.

Также Алиса Швецова завоевала «золото» и в одиночной категории, сообщает региональное минспорта и молодежной политики.