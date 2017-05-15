Рустэм Хамитов: почти половина объема инвестиций приходится на нефтегазовую отрасль

Предприятия нефтепереработки и нефтехимии в республике реализуют крупные проекты по техническому перевооружению, модернизации производств, заявил глава республики Рустэм Хамитов на пленарном заседании Российского нефтегазохимического форума, который проходит в Уфе в рамках XXV международной выставки «Газ. Нефть. Технологии – 2017».

По его словам, на долю нефтегазовой отрасли приходится почти половина общего объёма инвестиций крупных и средних организаций, а в республиканском перечне приоритетных инвестпроектов 16 относятся к химии и нефтехимии.

Их общая стоимость приближается к 200 млрд рублей. «Этим проектам оказана соответствующая поддержка со стороны республики», отметил он.

В перечне таких объектов Рустэм Хамитов назвал уже введенный комплекс акриловой кислоты и бутилакрилата на «Газпром нефтехим Салавате». Там же завершены строительно-монтажные работы на установке изомеризации пентан-гексановой фракции, которая позволит увеличить производство высокооктановых бензинов.

«Уфаоргсинтез» модернизирует производство изопропилбензола. В «Башнефти» с 2016 года действует программа реконструкции трубопроводной системы. К началу осени компания запустит комплекс очистных сооружений.