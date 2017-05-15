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23.05.17 | 16:52 НОВОСТИ | Архив новостей
Рустэм Хамитов: почти половина объема инвестиций приходится на нефтегазовую отрасль
Предприятия нефтепереработки и нефтехимии в республике реализуют крупные проекты по техническому перевооружению, модернизации производств, заявил глава республики Рустэм Хамитов на пленарном заседании Российского нефтегазохимического форума, который проходит в Уфе в рамках XXV международной выставки «Газ. Нефть. Технологии – 2017».
По его словам, на долю нефтегазовой отрасли приходится почти половина общего объёма инвестиций крупных и средних организаций, а в республиканском перечне приоритетных инвестпроектов 16 относятся к химии и нефтехимии.
Их общая стоимость приближается к 200 млрд рублей. «Этим проектам оказана соответствующая поддержка со стороны республики», отметил он.
В перечне таких объектов Рустэм Хамитов назвал уже введенный комплекс акриловой кислоты и бутилакрилата на «Газпром нефтехим Салавате». Там же завершены строительно-монтажные работы на установке изомеризации пентан-гексановой фракции, которая позволит увеличить производство высокооктановых бензинов.
«Уфаоргсинтез» модернизирует производство изопропилбензола. В «Башнефти» с 2016 года действует программа реконструкции трубопроводной системы. К началу осени компания запустит комплекс очистных сооружений.
Автор: Эльза ХОРЕВА
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