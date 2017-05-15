Ирек Ялалов предложил чиновникам пересесть на велосипеды

Прокатиться по велодорожкам города, чтобы проверить их состояние, предложил районным чиновникам глава администрации Уфы Ирек Ялалов на оперативном совещании в мэрии.

Предложение прозвучало в связи с тем, что многие из велодорожек находятся в неудовлетворительном состоянии. Сити-менеджер обратил на это внимание в связи с намеченным на 28 мая велофестивалем «I bike Ufa». Последний нынче пройдет в новом формате: центр города будет перекрыт для машин и открыт для пешеходов и велосипедистов.

Ялалов также обратился к правоохранительным органам с просьбой обеспечить безопасность во время мероприятия. Въезд машин на территорию будет закрыт большегрузной техникой.