В Уфе все желающие смогут пополнить банк крови

Донорская акция «Мы с тобой одной крови» состоится 29 мая в Уфе, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Акция пройдет в рамках IV Гражданского форума республики. Принять участие в ней могут все желающие. Мобильная станция переливания крови будет работать на площади Салавата Юлаева с 9.00 до 15.00. Тем самым будет пополнен банк донорской крови.

Дополнительную информацию об акции можно получить в Общественном фонде развития города по уфимскому телефону 282-99-97.