В Иглинском районе руководитель школы скрыл произошедший с учителем несчастный случай

Расследование несчастного случая, произошедшего в апреле с учителем физкультуры школы села Тавтиманово, завершила Гострудинспекция в республике, сообщает пресс-служба ведомства.

Преподаватель закрывала дверь, и ее рука соскользнула с ручки. Потеряв равновесие, женщина упала на спину и получила закрытый компрессионный перелом тела позвонка.

Работодатель в установленный срок не сообщил в Гострудинспекцию о полученной работником травме и не провел расследование несчастного случая.

Виновные привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 60 тыс. рублей, в том числе за сокрытие несчастного случая.