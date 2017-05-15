В Уфе деревообрабатывающее предприятие не выплачивало 18 миллионов рублей по зарплате

После вмешательства прокуратуры Ленинского района ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат» полностью рассчиталось по долгам.

Организация не выплатила 873 работникам за февраль почти 18 миллионов рублей. За защитой прав люди обратились в прокуратуру.

Надзорное ведомство внесло в адрес руководства организации представление с требованием незамедлительно устранить нарушения. Кроме того, по результатам рассмотрения административного дела гендиректор фирмы оштрафован на 25 тысяч рублей.

На данный момент долг полностью погашен, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.