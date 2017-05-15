В Уфе до 20 октября перекроют часть улицы Менделеева

Здесь будет проводиться капремонт дороги, сообщает пресс-служба городской мэрии.

С 29 мая по 20 октября будет введено ограничение движения транспорта на участке от улицы Караидельской до Сочинской. При работах с верхним слоем асфальта и устройстве нижнего слоя движение будет перекрываться по половинам проезжей части. При устройстве верхнего слоя движение будет ограничиваться полностью поквартально.

Городские службы призывают уфимцев проявить понимание и терпение в период проведения ремонта дорог, пользоваться интерактивными сервисами, заранее выбирать альтернативные маршруты движения.