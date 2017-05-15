В Уфе без вести пропал 66-летний мужчина

Полиция разыскивает Суфьяна Зарипова, который пропал 19 мая в Советском районе столицы.

Около семи часов утра мужчина ушел на работу и пропал. Был одет в коричневые классические брюки, черный вязаный свитер, серую жилетку, синюю вязаную шапку, синие кроссовки с красно-белыми полосками. Возможно был одет в спецодежду сотрудника скорой медицинской помощи. На вид 66-67 лет, рост165 сантиметров, худощавого телосложения, седые короткие волосы, глаза карие.

Если вы видели пропавшего или знаете о его местонахождении, пресс-служба городского управления МВД России просит незамедлительно сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам: 279-39-02, 237-19-60 или 02.