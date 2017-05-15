Башкирия-В Башкирии определили победителей Республиканского конкурса курая имени Гаты Сулейманова

23.05.17 Сегодня - Всемирный день черепахи

23.05.17 В Уфе 4 июня в парке имени Якутова пройдет фестиваль рыбалки

23.05.17 Рустэм Хамитов поручил Правительству пересмотреть порядок выплаты компенсаций за детские сады

23.05.17 Власти Башкирии объявили торги на реконструкцию дороги Бирск-Сатка за 4,2 млрд рублей

23.05.17 В Башкирии установят скульптуру медовой соты с пчелой

23.05.17 В Башкирии за информацию о пропавшей Яне Перчаткиной предлагают 300 тысяч рублей