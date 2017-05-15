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23.05.17 | 10:25 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии 18-летняя девушка без прав разбилась за рулём «Нексии»
Авария со смертельным исходом была совершена 22 мая в Салаватском районе, сообщает республиканская госавтоинспекция.
Днем на автодороге Кропачево – Месягутово – Ачит местная жительница, не имеющая водительских прав, за рулем «Дэу» на опасном участке дороги не справилась с управлением и врезалась во встречный КамАЗ. Девушка скончалась на месте ДТП. Пассажиры легковушки - 17 и 35 лет - госпитализированы.
За прошедший день в регионе в восьми ДТП один человек погиб и десять получили травмы. Задержаны 66 пьяных водителей.
Автор: Марат САТТАРОВ
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