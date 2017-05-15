В Башкирии 18-летняя девушка без прав разбилась за рулём «Нексии»

Авария со смертельным исходом была совершена 22 мая в Салаватском районе, сообщает республиканская госавтоинспекция.

Днем на автодороге Кропачево – Месягутово – Ачит местная жительница, не имеющая водительских прав, за рулем «Дэу» на опасном участке дороги не справилась с управлением и врезалась во встречный КамАЗ. Девушка скончалась на месте ДТП. Пассажиры легковушки - 17 и 35 лет - госпитализированы.

За прошедший день в регионе в восьми ДТП один человек погиб и десять получили травмы. Задержаны 66 пьяных водителей.