В Баймаке проверили сердца горожан

Медработники местной поликлиники в рамках традиционной профилактической акции «Дни народного здоровья в Республике Башкортостан» провели сердечнососудистый скрининг.

Это комплексное обследование позволяет на ранних стадиях выявить многочисленные заболевания и предотвратить их. В парке культуры и отдыха имени Салавата Юлаева горожанам измерили артериальное давление и провели ЭКГ-исследование. В передвижном модуле центра здоровья из Сибая баймакцы смогли сдать анализ крови и определить уровень холестерина.

Оздоровительная гимнастика и лечебная физкультура –дополнительный бонус от медиков. Прогулка с детским кардиологом Баймакской ЦГБ Эльвирой Гатиной и заведующей кардиологическим отделением республиканского кардиологического центра Еленой Федоровой помогла найти ответы на многие интересующие вопросы взрослых и маленьких горожан.