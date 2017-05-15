Житель Башкирии на хамство в магазине ответил его ограблением

Теперь мститель стал фигурантом уголовного дела по статье «кража».

В селе Восточное Буздякского района неизвестный взломал дверь магазина отодранной от детского турника перекладиной, высыпал сахар из мешка на пол и стал сметать в мешок все подряд – шоколад, конфеты, туалетную бумагу, предметы женской гигиены, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Общая сумма награбленного составила 17,5 тысяч рублей. Кроме этого, вор прихватил из кассы около тысячи рублей. С награбленным злоумышленник уехал в Бураевский район, где вскоре был задержан полицейскими.

Грабителем оказался 46-летний неработающий мужчина. Он дал признательные показания и пояснил, что десять лет назад ему нахамили в этом магазине, что и стало одной из причин его ограбления.