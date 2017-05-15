В Салавате больная девушка добилась лекарств через прокуратуру

Права инвалида на бесплатное лекарственное обеспечение защитила прокуратура Салавата, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В минувшем году врачебная комиссия назначила 28-летней девушке – инвалиду третьей группы, страдающей тяжелым заболеванием, дорогостоящий лекарственный препарат. Последний был ей жизненно необходим для дальнейшего лечения и поддержания здоровья.

По закону, пациентка имела право получать его бесплатно. Однако руководство городской больницы отказалось выписать рецепт, сославшись на отсутствие финансирования. В результате девушка была вынуждена приобретать лекарство за свой счет.

Прокуратура обратилась в суд, потребовав обеспечить инвалида препаратом. Требования прокуратуры удовлетворены. Пациентка обеспечена квартальной нормой медикаментов.