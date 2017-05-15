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22.05.17 | 11:29 НОВОСТИ | Архив новостей
Рустэм Хамитов: музей Мустая Карима на родине должен стать «запоминающимся»
Концепция музея Мустая Карима в его родном селе Кляшево еще не сложилась, признал глава республики Рустэм Хамитов в интервью агентству «Башинформ».
«Просто деревенский дом и утварь – сегодня это уже неинтересно. Может быть, это будет экспозиция с интерактивным представлением творчества поэта. Надо посмотреть что-то такое интересное», отметил он.
По мнению Рустэма Хамитова, надо по-другому подойти к представлению деятельности Мустая Карима. «Не хотелось бы подходить формально: что-то сделать, отчитаться и успокоиться», считает он.
«В крайнем случае можно подождать лишние три-пять лет, но создать нечто запоминающееся, фундаментальное», высказался глава Башкортостана.
Он высказал пожелание о том, чтобы в этой работе участвовали и спонсоры, «только за счёт бюджета тяжеловато» решать все вопросы создания музея.
Автор: Эльза ХОРЕВА
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