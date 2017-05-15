Линус Умарк признался в любви к уфимским болельщикам

Сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею, в финале выиграв по булитам у канадцев: 2:1. Сайт «Чемпионат.com» приводит слова форварда «Салавата Юлаева» и сборной Швеции Линуса Умарка.

«Я реально счастлив! Это была фантастическая игра, которая навсегда останется в моей жизни и в моём сердце. Спасибо каждому, кто поддерживал нас, я всем благодарен. Я люблю русских фанатов, люблю фанатов Уфы, шведов! Они все мне по-своему близки. Да, это была тяжёлая игра, но мы её выиграли. Швеция — лучшая в мире, мы это доказали, став чемпионами мира», — сказал Умарк.