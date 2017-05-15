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22.05.17 | 11:15 НОВОСТИ | Архив новостей
Рустэм Хамитов: наши города и села становятся симпатичнее
Уличные скульптуры появляются еще в пяти городах Башкирии. Об этом сообщил глава республики Рустэм Хамитов в интервью агентству «Башинформ».
«Уфу скульпторы любят, и я думаю, что у нас ещё будут такие красивые уголки, в Стерлитамаке есть замечательные уличные скульптуры, мы смотрим сегодня, как украсить Салават, Учалы, Нефтекамск, Октябрьский, Сибай», отметил он.
Глава региона добавил, что интересные места для отдыха, красивые аллеи создаются «в любом городе, да и в сельских районах нашей республики».
Он напомнил: «С самых первых дней работы я просил глав администраций городов и районов обратить внимание на уличные композиции, на формирование зон отдыха, где можно гулять, и прежде всего с детьми. Сегодня вижу, что хорошее движение в этом направлении есть. Наши города и населённые пункты становятся симпатичнее».
Автор: Эльза ХОРЕВА
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