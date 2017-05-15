В Башкирии в пользу семьи работника, погибшего в шахте, взыскали миллион рублей

Верховный суд республики утвердил решение Альшеевского райсуда о взыскании с ресурсоснабжающей организации денежной компенсации в пользу семьи погибшего сотрудника, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

В июне прошлого года 52-летний мастер спустился в шахту канализационно-насосной станции, чтобы провести ремонтные работы. Мужчина отравился сероводородом и скончался. Причиной произошедшего стало отсутствие безопасных условий труда в муниципальном унитарном предприятии по материально-техническому обеспечению «Агротехснаб», сообщает источник. Так, на станции не было аварийной сигнализации и газоанализаторов, замеряющих уровень сероводорода в воздухе. Кроме того, руководство не проконтролировало обеспеченность сотрудников индивидуальными средствами защиты.

Супруга и трое детей погибшего обратились в суд за возмещением морального вреда. Суд обязал предприятие выплатить им миллион рублей.