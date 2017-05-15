В Башкирии ЧОП оштрафовано на полмиллиона за попытку подкупа пристава

Решение вынесено в отношении частного охранного предприятия «САФЕТИ-ТЭК», сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Фирма уволила сотрудника, из зарплаты которого удерживался долг по кредиту, и своевременно не уведомила об этом приставов. За это охранному агентству грозил крупный штраф, однако намереваясь избежать его, представитель организации предложил приставу взятку в восемь тысяч рублей. Сотрудник службы не принял денег и сообщил о случившемся в полицию и прокуратуру.

За «незаконное вознаграждение от имени юридического лица» ООО оштрафовано на 500 тысяч рублей. За несвоевременное оповещение об увольнении сотрудника назначен штраф в 50 тысяч рублей.