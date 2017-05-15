В Башкирии погода в июне не будет отличаться от нормы. В отличие от июля

Июнь по количеству осадков и теплу не будет отличаться от нормы. Это следует из прогноза Башгидрометцентра на вегетационный период 2017 года.

Осадки прогнозируются «около и меньше нормы», а температура воздуха – «около и выше нормы», отмечают специалисты. В то же время они обещают жаркий и сухой июль. В августе дождей будет «около нормы, а температура воздуха –«около и выше нормы».

Башгидрометцентр отмечает: на большей части страны до сентября ожидается температурный режим, близкий к средним многолетним значениям и выше их, вероятность прогноза -69-72 процента.

Между тем большая часть этой недели в республике будет дождливой, сообщает Росгидрометцентр.