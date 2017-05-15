В Башкирии задержан водитель, ехавший пьяным за рулём школьного автобуса

Нарушитель был выявлен 21 мая в Чекмагушевском районе, сообщает начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов.

Днем на улице Кольцевой села Чекмагуш сотрудники ГИБДД остановили школьный автобус «ГАЗ-3221», который направлялся за детьми. При проверке документов у

45-летнего водителя были выявлены признаки опьянения. Медосвидетельствование показало, что он был пьян. В ходе разбирательства также выяснилось, что нарушитель не проходил предрейсовый медосмотр.

По словам мужчины, алкоголь он пил накануне вечером. Административный материал составлен в отношении него и сотрудника, пустившего его пьяным на линию.