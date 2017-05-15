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22.05.17 | 10:27 НОВОСТИ | Архив новостей
Школьники из Башкирии стали победителями всероссийского конкурса Ш.У.СТР.И.К.
Стали известны имена победителей Всероссийского конкурса научно-технического и инновационного творчества «Ш.У.СТР.И.К.»: школьник, умеющий строить инновационные конструкции, сообщили представители оргкомитета Всероссийского конкурса в Уфе.
Среди победителей — семь проектов из Башкирии: это лучший показатель среди всех регионов-участников. Школьники из Башкирии заняли первые места в пяти номинациях из девяти.
В номинации «Технологии и экология» лучшими стали Иван Кожевников из Уфы с прибором, позволяющим очищать выхлопные газы и выбросы на производстве, и Владислав Балявин из Благовещенска, сконструировавший робота-эколога, который способен удалять загрязнения с поверхности водоемов.
В номинации «Экология и дизайн» были отмечены два проекта из Башкирии: настольная лампа с беспроводной зарядкой телефона, изобретенная Анной Краюшкиной из Уфы, и проект Арины Шахмуратовой из Мелеуза, знакомящий молодежь с народными промыслами, в частности, с войлоковалянием.
В номинации «Нефть и газ» отличились Ильнар Багманов и Алан Ялалов из Верхнеяркеево. Ребята представили на конкурс станок-качалку, который наглядно объясняет принцип добычи нефти.
Электронный микроскоп, разработанный Александрой Кравцовой из Уфы был признан лучшим в номинации «Экология и химия», а цифровой синтезатор звука Азамата Исмагилова из Мелеуза победил в номинации «Экология. Нейротехнологии».
Победители конкурса получат приглашение к участию в одном из крупнейших федеральных инновационных форумов в Сколково.
Автор: Елена ШАРОВА
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