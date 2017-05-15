В Башкирии вынесен приговор за попытку сбыта крупной партии героина

Мелеузовский райсуд признал 30-летнего Александра Антошкина виновным по статье «покушение на сбыт наркотических веществ группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».

В июне 2011 года сообщник Антошкина приобрел в Уфе почти 200 граммов героина, в который они затем добавили аскорбиновую кислоту для увеличения массы и расфасовали по пакетикам для сбыта. Злоумышленников задержали полицейские, когда те ехали по автодороге Уфа – Оренбург.

Подозреваемые в последующем скрылись и были объявлены в федеральный розыск. Сначала выйти удалось на сообщника Антошкина – его задержали в Оренбургской области. Свою вину он не признал и по решению районного суда был приговорен к 11,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. После в Самаре был задержан сам Антошкин. Он свою вину признал частично и получил восемь лет и три месяца колонии строгого режима, сообщает Мелеузовская межрайонная прокуратура.