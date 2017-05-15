Renault отзывает более 10 тысяч моделей Kaptur

Речь идет об автомобилях, реализованных с июня 2016 по май 2017 года согласно списку VIN-кодов, размещенному на сайте Росстандарта.

На автомобилях Renault Kaptur при определенных условиях может контактировать задний правый тормозной шланг с подкрылком. Владельцев оповестят уполномоченные представители путем рассылки писем или по телефону.

В дилерском центре изменят геометрию края подкрылка и в случае необходимости, заменят тормозной шланг. Все работу будут произведены бесплатно, сообщает Росстандарт.