|
|
НОВОСТИ
|
19.05.17 | 14:48 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе состоялась встреча глав Башкирии и Крыма
В Конгресс-холле в Уфе состоялась встреча главы Башкортостана Рустэма Хамитова и главы Республики Крым Сергея Аксёнова. Обсуждались вопросы укрепления делового, торгово-экономического и культурного сотрудничества между регионами.
Р. Хамитов отметил, что «отношения между республиками очень тесные и близкие». «Начиная с 2014 года, мы находимся в хорошем контакте: вместе работаем, вместе продвигаемся вперёд», - напомнил глава республики. При этом он заверил, что все связанное с поддержкой Крыма, с оказанием помощи, будет продолжено. «Будем работать в этом направлении. Мы – Республика Башкортостан как серьёзный, мощный субъект Российской Федерации – сделаем всё, чтобы продолжающееся вхождение Крыма в экономическое и административное пространство России было мягким, спокойным, разумным», - сказал Рустэм Хамитов.
В свою очередь глава Крыма подтвердил, что «в самые сложные минуты Башкортостан был рядом». «Я благодарен вам за дружбу, за чувство ответственности за регион, за чувство локтя, товарищества», - подчеркнул он. Аксенов высказал уверенность, что « крымчане в хорошем смысле «отработают» в том плане, что мы предложим такие режимы взаимодействия, при которых этот контакт будет выгоден и Башкортостану, и Крыму».
Справка
Как сообщает пресс-служба главы РБ, в 2015 году объём торговли между Башкортостаном и Крымом достиг 2,96 млрд рублей, основная часть этой суммы приходится на экспорт. По сравнению с 2014 годом товарооборот вырос в 2,7 раза за счёт увеличения поставок в Крым автомобильного бензина и дизельного топлива, а также организации поставок молочной продукции.
Автор: Гузель НАБИЕВА
|
AHOHC
AHOHC
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
Равиль 2017-05-11 19:35:03
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
мимоход 2017-05-11 16:54:55
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
Читатель 2017-05-10 22:36:02
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
бывший силовик дзержинский 2017-05-10 14:42:58
Жители Уфы могут завести личный кабинет в ЕРКЦ
Мухаметзянова МГ 2017-05-08 21:08:32
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
Основная цель — не рейтинги, а качество жизни (Cоциум) 28.04.17 (09:50)
прохожий 2017-04-28 12:00:52
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Вьетнамцы хотят производить молоко в Башкирии
Андрей 2017-04-28 08:44:27
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Прагаторт 2017-04-24 13:32:35