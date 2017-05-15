#Башкирия-В Уфе владелец «Лексуса» оплатил 13 штрафов, боясь лишиться автомобиля
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19.05.17 15:30
В Башкирии вынесен приговор за попытку сбыта крупной партии героина
19.05.17 15:16
Renault отзывает более 10 тысяч моделей Kaptur
19.05.17 15:07
Глава Крыма Сергей Аксенов признался, что Уфа для него – родной город
19.05.17 14:48
Уфимцы ежедневно разоряют клумбы
19.05.17 14:48
В Уфе состоялась встреча глав Башкирии и Крыма
19.05.17 14:39
В Уфе владелец «Лексуса» оплатил 13 штрафов, боясь лишиться автомобиля
19.05.17 13:04
В Мелеузовском районе мастер леса обманул глухонемого инвалида
19.05.17 12:47
Житель Уфы оштрафован за сбыт сильнодействующего вещества
19.05.17 12:38
В Стерлибашевском районе вор украл мясо и уснул на месте преступления
19.05.17 12:36
Кармановский рыбхоз нарушал трудовое законодательство
19.05.17 12:23
Жителя Башкирии отправили в колонию за вождение в пьяном состоянии без прав
19.05.17 12:15
Уфимские пляжи откроют к началу лета
19.05.17 11:45
В Уфе до конца июля частично перекроют улицу Мустая Карима
19.05.17 11:38
В Уфе покрасили медведей с оленем
19.05.17 11:18
В Уфе уличные вандалы сломали несколько пешеходных ограждений.
19.05.17 11:15
По всей Башкирии для новых касс открылся класс
19.05.17 11:14
В Башкирии водитель без прав совершил ДТП, погибли два человека
19.05.17 11:09
Аэропорт «Уфа» примет участие в «Ночи музеев»
19.05.17 11:08
Вокалисты из Башкортостана стали победителями Всероссийского фестиваля
19.05.17 11:04
В Башкирии чиновница обокрала детей-сирот
19.05.17 10:48
Самолеты в Крым из Уфы будут летать шесть раз в неделю
19.05.17 10:37
В Кармаскалинском районе построят надземный пешеходный переход
19.05.17 10:17
Башкортостан и Крым продолжат деловое и культурное сотрудничество
19.05.17 09:11
«Чистая Сакмара» набирает обороты
18.05.17 17:28
В Башкирии прокуроры закрыли более ста сайтов, плохо влияющих на детей и молодежь
18.05.17 17:03
Житель Бирска сдал на металлолом угнанные у уфимцев машины
18.05.17 16:50
В Башкирии водитель «Гранты» разбился в столкновении с двумя «ГАЗелями»
18.05.17 16:27
Сев яровых культур в Башкирии завершен на две трети
18.05.17 16:18
Из Уфы открылись новые авиарейсы в три региона
18.05.17 16:17
Депутаты Госсобрания утвердили 10 новых членов Общественной палаты
18.05.17 16:03
На трассе Уфа-Оренбург ограничили движение автотранспорта
18.05.17 15:49
В Бирском районе с главы сельсовета взыскали более 300 тысяч рублей за махинации
18.05.17 15:46
В Башкирии определяют лучших молодых трактористов
18.05.17 15:31
В Башкирии вводят новые льготы крупным инвесторам
18.05.17 15:21
Предполагаемого убийцу нашли по горячим следам
18.05.17 15:20
В Туймазах задержан домушник, похитивший крупную сумму
18.05.17 15:08
Бабушки Хайбуллинского района провели обряд на дождь
18.05.17 14:56
В Башкирии пастух пустил на мясо чужого барана
18.05.17 14:40
В Уфе приостановлена работа госцирка
18.05.17 14:31
В Гафурийском районе школьников кормили «нитратной» свеклой
18.05.17 13:45
В Нефтекамске прокуратура вернула незаконно отчужденные земли
18.05.17 13:43
Уфимка взыскала с турфирмы деньги за невыполненные обязательства
18.05.17 12:51
В Уфе пресекли попытку незаконно перебросить сверток на территорию колонии
18.05.17 12:42
В Уфе построят завод по производству вакцин
18.05.17 12:29
В Уфе приставы арестовали машину, хозяйка которой за три месяца накопила 315 штрафов
18.05.17 12:21
Уфимский шиномонтажник умыкнул премию своих коллег
18.05.17 12:19
В Миякинском районе детсад отказался от денег
18.05.17 12:06
Стерлитамакский дачник угорел во сне
18.05.17 12:04
Вход на футбольный матч «Уфа» - «Урал» будет бесплатным
18.05.17 11:51
Команда аппарата правительства стала первой по шашкам на спартакиаде госслужащих
18.05.17 11:46
В Башкирии по вине лося погиб пассажир легковушки
18.05.17 11:40
В Стерлитамаке водитель «ГАЗели» наехал на пешехода, стоявшего на остановке
18.05.17 11:30
Уфимский парк имени И. Якутова станет лучшим в городе
18.05.17 11:05
В Башкирии на ВИЧ обследовались около 17 процентов жителей
18.05.17 10:45
В Башкирии зарплата повысится у 142 тысяч бюджетников
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