В Стерлибашевском районе вор украл мясо и уснул на месте преступления

Его приговорили к одному году условного лишения свободы.

Проходя мимо соседского дома, нетрезвый житель Стерлибашевского района, увидел, что на входной двери висит замок. Сломав его, мужчина проник в жилище, вытащил из холодильника шесть килограммов говядины и палку конской колбасы, сложил добычу у входа и уснул прямо на месте преступления. Спящим его и застали хозяева.

В суде воришка вину полностью признал и раскаялся в содеянном. Суд счел это смягчающим обстоятельством и назначил подсудимому один год условного лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил, сообщается на сайте Верховного Суда РБ.