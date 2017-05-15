Житель Бирска сдал на металлолом угнанные у уфимцев машины

Сейчас подозреваемый находится под стражей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления МВД России по Уфе.

В Орджоникидзевском районе столицы у 30-летнего мужчины во время майских праздников со двора дома угнали ВАЗ четырнадцатой модели. Пострадавший обратился в полицию. Сотрудники угрозыска в итоге установили личность подозреваемого и задержали его.

Как оказалось, 26-летний ранее судимый житель Бирска специально приезжал в столицу ради угона, а затем в родном городе сдал автомобиль за бесценок на металлолом. В ходе следствия было установлено, что по аналогичной схеме он поступил с ВАЗом пятнадцатой модели, который также угнал у другого жителя столицы.