В Башкирии водитель «Гранты» разбился в столкновении с двумя «ГАЗелями»



Фото: из группы "БашДТП" "ВКонтакте"

ДТП со смертельным исходом произошло рано утром 18 мая.

На трассе М-7 рядом с деревеней Сарманаево Дюртюлинского района житель Уфы, управляя «Ладой», столкнулся с двумя «ГАЗелями». Водитель легковушки погиб. По предварительным данным, он уснул за рулем, в результате чего и произошло столкновение.

С различными травмами госпитализированы пассажир легковушки, водитель и пассажир одной из «ГАЗелей», сообщает начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов.