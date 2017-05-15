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18.05.17 | 16:27 НОВОСТИ | Архив новостей
Сев яровых культур в Башкирии завершен на две трети
Зерновые и зернобобовые культуры в республике посеяны почти на 1,5 млн гектарах, что составляет 68 процентов от общего объема, сообщают в минсельхозе РБ.
Самые высокие темпы в районах Зауральской степи и горно-лесной зоны: здесь сев проведен на площади 186 тыс.га, что составляет 73 процента от плана. Лидеры в данной зоне – Баймакский (64,1 тыс.га или 78 процентов) и Абзелиловский (49,5 тыс.га или 80 процентов) районы.
Самые низкий процент посеянных площадей на северо-востоке. Пять районов, входящих в данную природно-климатическую зону, провели посевные работы на 55 тыс.га, что составляет 52 процента от плана.
Автор: Алмаз ГАЛИМОВ
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