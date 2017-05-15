Башкирия-В Башкирии определяют лучших молодых трактористов

18.05.17 Сегодня - Международный день музеев

18.05.17 Сегодня - День Балтийского флота ВМФ России

18.05.17 В Уфе 18-19 мая пройдет форум Ассоциации вузов России и Азербайджана

18.05.17 В Башкирии проведут расчистку русел семи рек

18.05.17 В Швейцарии 4 июня отметят башкирский сабантуй

18.05.17 Ущерб от лесных пожаров в Башкирии приблизился к 1,6 млн рублей

18.05.17 В Уфе вновь пройдет международный фестиваль «Сердце Евразии»

18.05.17 В Башкирии началась реализация федерального проекта «Безопасные качественные дороги»

18.05.17 В Уфе открылся Центр оценки квалификации специалистов машиностроительной отрасли

18.05.17 В Башкирии не поддержали идею проведения референдума за прямые выборы мэров

18.05.17 В Челябинской области пройдут мероприятия, посвященные духовному наследию башкирского народа

18.05.17 В Уфе в парке Победы устанавливают памятник морякам, погибшим на подводной лодке «Курск»

18.05.17 Башкирия вошла в число регионов России с крупнейшим рынком авто с пробегом

18.05.17 В Уфе 20 мая пройдет детский фестиваль барбекю

18.05.17 В Уфимском районе с 25 мая на 4 месяца закроют мост через реку Уршак