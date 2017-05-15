В Башкирии вводят новые льготы крупным инвесторам

Парламентарии республики сегодня в первом чтении приняли законопроект «О региональных инвестиционных проектах в Республике Башкортостан», предусматривающий снижение региональной ставки по налогу на прибыль организации с 17 до 10 процентов.

Преференция будет действовать в отношении проектов с объемом инвестиций не менее 100 млн рублей (для предприятий Зауралья и Северо-востока республики – 50 млн рублей). Уточняется, что льгота распространяется на производство новых видов товаров, не являющихся подакцизной продукцией. Есть еще ряд и других ограничений. В то же время, для региональных инвестпроектов не требуется заключение инвестиционного соглашения, что существенно упрощает процедуру получения налоговой льготы.

Еще один законопроект, рассмотренный сегодня региональными депутатами в первом чтении, касается изменений в закон «О налоге на имущество организаций». Он предусматривает установление налоговой льготы «в размере 50 процентов по налогу на имущество организаций в отношении вновь созданного и (или) приобретенного имущества, которое используется для добычи, первичной подготовки и транспортировки углеводородного сырья и введено в эксплуатацию на территории Республики Башкортостан после 1 января 2017 года».

Министр финансов РБ Рида Субханкулова пояснила, что предоставление льготы будет способствовать увеличению добычи на старых, истощенных нефтяных месторождениях, доразведке ранее открытых нефтяных залежей, сохранению действующих и созданию новых рабочих мест. При этом, для получения преференции предприятиям необходимо обеспечить объем инвестиций в основной капитал не менее 1 млрд рублей в течение одного налогового периода, а также увеличить налоговую базу по сравнению с предыдущим годом не менее чем на 5 процентов. Срок действия льготы предлагается установить до трех лет.