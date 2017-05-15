В Туймазах задержан домушник, похитивший крупную сумму

В середине февраля из дома туймазинки было похищено 200 тысяч рублей. Недавно в ходе оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен и задержан подозреваемый – 27-летний безработный.

В ходе следствия выяснилось следующее: гуляя по улице, он заглянул в окно дома и увидел стоявший в комнате сейф. Спустя время под покровом ночи вор сумел пробраться в жилище. Сейф оказался незаперт. Похитив деньги, он потратил их на собственные нужды. В настоящее время по данному факту ведется следствие, злоумышленник находится под стражей, сообщает представитель штаба отдела МВД России по Туймазинскому району Алина Ишбулатова.